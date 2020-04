Anthony Joshua daagt landgenoot Tyson Fury uit: “Dan weten we eindelijk wie de beste is” ABD

16 april 2020

13u37

Bron: Belga 0 Boksen Als het aan de Britse bokser Anthony Joshua ligt, dan vecht hij spoedig tegen zijn landgenoot Tyson Fury. "Dan weten we eindelijk wie de beste bij de zwaargewichten is", liet hij optekenen.

Joshua is wereldkampioen bij de bonden IBF, WBA, WBO en IBO. Tyson is wereldkampioen bij de WBC. "Als we willen weten wie de echte nummer één is, dan moet ik met Fury vechten en dan moet Fury met mij willen vechten", zei Joshua. "Diegene met alle wereldtitels is de onbetwiste nummer één."

Als de omstandigheden het toelaten, dan vecht Fury op 18 juli tegen de Amerikaan Deontay Wilder. Joshua had op 20 juni een wedstrijd tegen de Bulgaar Kubrat Pulev in zijn agenda staan, maar dat gevecht werd uitgesteld door de coronacrisis.

"Het zou geweldig zijn als we kunnen zeggen dat Pulev en Wilder even een stapje opzij moeten zetten", vond Joshua.