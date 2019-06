Anne Zagré duikt in Zwitserland onder WK-limiet AB

30 juni 2019

14u25

Bron: Belga 0 Atletiek Anne Zagré heeft zich zondag in het Zwitserse La Chaux-de-Fonds geplaatst voor het het atletiek in Doha (27/09-6/10). Ze liep in de reeksen van de 100 meter horden naar 12.96, twee honderdsten onder de limiettijd.

In 2018 was Zagré een heel jaar op de sukkel met blessures, en ze miste uiteindelijk het EK in Berlijn. Haar seizoen openen deed ze dit jaar meteen degelijk met 13.12, en daar dook ze zondag dus nog een heel eind onder. De wind blies in La Chaux-de-Fonds 1.2 meter per seconde in het voordeel. In de finale liep Zagré met 12.80 helemaal een toptijd, maar de wind blies 3.1 meter per seconde in het voordeel en de chrono was niet homologeerbaar. De Brusselse werd derde, de winst ging in 12.76 naar de Italiaanse Luminosa Bogliolo. Het Belgisch record van Zagré staat op 12.71.

De teller van Belgische atleten die zich individueel plaatsten voor het WK in Doha staat nu op negen met naast Zagré ook Nafi Thiam, Cynthia Bolingo, Koen Naert, Bashir Abdi, Isaac Kimeli, Robin Hendrix, Ben Broeders en Thomas Van der Plaetsen.