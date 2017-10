Anne-Sophie Jura verliest van olympisch kampioene (en kamprechters) in Abu Dhabi Redactie

Anne-Sophie Jura heeft niet kunnen stunten op het Grand Slam judotoernooi van Abu Dhabi. Ze verloor in haar openingskamp van de klasse tot 48 kg tegen de regerend olympisch kampioene Paula Pareta uit Argentinië. Die laatste mocht allerminst klagen over enkele beslissingen van de scheidsrechters.

De 25-jarige Jura (IJF 52) trok onbevreesd ten aanval tegen de zes jaar oudere Paula Pareta (IJF 14). Weliswaar kon zij de Argentijnse nooit echt in gevaar brengen maar omgekeerd was dat zeker ook niet het geval omdat de olympisch kampioene amper een poging tot aanvallen deed.

Halverwege het duel kreeg onze landgenote om onduidelijke redenen een eerste strafpunt achter haar naam en een minuut later volgde om al even onduidelijke redenen een tweede. Omdat geen van beiden kon scoren, moest de beslissing in de verlengingen vallen. Daarin plaatste Anne-Sophie Jura na 9 seconden opnieuw als eerste een aanval, zonder resultaat. Na 15 seconden duwde Pareto onze landgenote pertinent van de mat, wat in het judo niet toegelaten is. Maar in plaats van een bestraffing voor Pareta ging er een derde strafpunt naar Jura, met de uitsluiting tot gevolg.

Bij de -66 kg verloor Kenneth Van Gansbeke (IJF 30) eveneens zijn eerste kamp van de dag in de verlengingen, toen hij tegen de Wit-Rus Dzmitry Shershan (IJF 127) na 43 seconden een waza-ari moest incasseren.

Charline Van Snick (-52 kg) was in de eerste ronde vrij geloot en opent de Grand Slam van Abu Dhabi tegen de 17-jarige Nok Lam Yeong uit Hongkong.