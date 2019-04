Anna Van Bellinghen (-81 kg) pakt goud in trekken en brons in totaal op EK gewichtheffen Redactie

13 april 2019

12u54

Bron: Belga 0 Meer sport Anna Van Bellinghen mocht op het Europees kampioenschap gewichtheffen in het Georgische Batumi twee keer op het podium. In de klasse tot 81 kg won de 25-jarige Waals-Brabantse goud in het trekken en haalde ze brons in het totaal (trekken & stoten).

Van Bellinghen tekende met 103 kg in het trekken voor een nieuw Belgisch record. Daarna haalde ze met 118 kg in het stoten de vierde score van alle deelneemsters. De winst in die competitie ging naar de Griekse Eleni Konstantinidi (126 kg) voor de Armeense Liana Gyurjyan (120 kg) en de Duitse Nina Schroth (120 kg).

Konstantinidi pakte ook goud in het olympisch totaal. Met 223 kg (97+126) bleef ze Schroth (222 kg) en Van Bellinghen (221 kg) voor. Vorig jaar won Anna Van Bellinghen in Boekarest EK-zilver in het trekken in de klasse tot 90 kg. Een jaar eerder was ze in diezelfde gewichtscategorie op het EK in Split goed voor brons in het stoten.