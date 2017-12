Ann Wauters wint met Yakin Dogu in EuroLeague YP

Ann Wauters aan de slag met de Belgian Cats. Meer Sport Op de achtste speeldag in groep B van de EuroLeague basketbal is Ann Wauters vandaag met haar Turkse club Yakin Dogu met 65-72 gaan winnen bij het Italiaanse Schio.

Bij de rust hadden de bezoeksters het verschil al gemaakt: 32-43. Wauters speelde 21 minuten en 44 seconden. Daarin scoorde ze 4 punten (2/3 2pts) en plukte ze 4 rebounds.

Met zeven zeges gaat Yakin Dogu alleen aan de leiding in de groep. Het Ekaterinburg van Emma Meesseman volgt op één punt. Salamanca, dat Kim Mestdagh in de rangen heeft, staat op een gedeelde vierde plaats. De eerste vier ploegen van elke poule mogen naar de kwartfinales, de nummers vijf en zes worden opgevist in de EuroCup.

Namen lijdt 69-58 nederlaag in Rusland in EuroCup

Namen heeft in zijn heenwedstrijd van de play-off-ronde in de Eurocup basketbal een 69-58 nederlaag geleden bij het Russische Enisey Krasnoyarsk.

Bij de rust stond Namen 36-30 in het krijt. Na het derde kwart was de schade tot 58-44 opgelopen. In het slotkwart (11-14) knabbelde Namen nog drie punten van de achterstand af. De 24 punten van Mariona Ortiz en 8 rebounds van Briana Day konden Namen niet aan de zege helpen.

De terugwedstrijd wordt volgende week donderdag in Namen gespeeld. De winnaar van het duel komt in de zestiende finales (4 en 11 januari) tegenover het Turkse Hatay te staan.

Enisey (Rus) - Namen (Bel) 69-58 (36-30)

Kwarts: 21-18, 15-12, 22-14, 11-14

Namen (18/51 2pts, 2/8 3pts, 16/19 vrijworpen, 38 rebounds: Williams 12, Day 10 (8 rbds), Ortiz 24, Bestagno, Hendrickx, Saucin, Bechoux, Vesterberg 3, Mestdagh 9