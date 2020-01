Ann Wauters wil met laatste kunststukje voor de Cats de Spelen halen, daarna gaat ze met pensioen DMM

08 januari 2020

07u44 0 Basketbal Nog één keer schitteren en dan is het definitief voorbij. Ann Wauters (39) wil dit jaar na de Olympische Spelen afscheid nemen als basketbalspeelster. Als de Belgian Cats zich vanaf 6 februari niet kunnen plaatsen voor Tokio, dan is een vroeger einde ook mogelijk.

Een verrassing is de aankondiging van Wauters’ pensioen natuurlijk niet. De 39-jarige basketbalspeelster zit fysiek al een tijdje op haar tandvlees en nadert tram vier, maar ze wil absoluut nog doorgaan tot de zomer. Dan wil ze met de Belgian Cats nog een laatste kunststukje opvoeren op de Olympische Spelen in Tokio.

Op clubniveau behaalde Wauters alles wat ze kon behalen. Ze kroonde zich vijf keer tot Europees speelster van het jaar (2001, 2002, 2004, 2005 en 2008), ze won vier kier de EuroLeague (2002, 2004, 2005, 2012), ze vierde een WNBA-titel met de LA Sparks (2016) en ze speelde in verschillende landen kampioen in de nationale competitie.

Wauters komt nu uit voor Kayseri in Turkije, maar ze blijft vooral doorgaan voor de Belgian Cats. De nationale basketbalploeg kende de voorbije jaren succes op de internationale toernooien. In 2017 werden de Cats derde op het EK. Vorig jaar haalden Wauters en co nog de halve finales op het WK in Spanje.

De Spelen halen met de Cats moet het laatste doel van Wauters carrière worden. Haar hart klopt voor de Cats en Tokio. “Ik kwam al twee keer in de buurt van een kwalificatie, maar nog nooit zo dicht als nu”, zei ze enkele maanden geleden. “Een EK of een WK, dat is mooi, maar de Spelen, dat is nog van een andere orde, nog zoveel grootser.”

De komende weken worden in elk geval cruciaal voor Wauters en haar olympische droom met de Cats. De basketbalvrouwen moeten in Oostende via een olympische kwalificatietoernooi een ticket voor Tokio weten te bemachtigen. Vanaf 6 februari worden Zweden, Canada en Japan in eerste instantie de tegenstanders voor een olympisch ticket.

Het is in elk geval een pittige loting voor de basketbalvrouwen. In het ergste scenario kunnen de Cats zich niet kwalificeren en moet Wauters vroeger afscheid van het parket nemen. Maar zover is het dus nog niet. “Als ik die olympische kwalificatie op mijn leeftijd nog zou kunnen realiseren, dan zou dat een fantastische apotheose zijn.”