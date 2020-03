Ann Wauters wacht bang af of ook voor Spelen jaar uitstel volgt: “Dat zou voor mij heel lastige keuze zijn” Bart Fieremans

17 maart 2020

15u35

In Tokio 2020 keek Ann Wauters uit naar haar ultieme sportieve droom, met de Belgian Cats aan de Spelen deelnemen. Maar net als het EK voetbal is een olympisch uitstel nu een realistisch scenario. Alléén: kan het fysiek geteisterde lichaam van de 39-jarige Wauters nog een jaar extra aan? "Dat zou voor mij een heel erg moeilijke beslissing zijn."

Vandaag maakte de Internationale basketbalfederatie (FIBA) bekend dat de loting voor het olympisch kwalificatietoernooi vrijdag in het Zwitserse Mies uitgesteld is. Ann Wauters wil het nog niet als een teken aan de wand zien dat ook de Spelen dezelfde weg opgaan als het EK Voetbal: de UEFA besliste vandaag om het pan-Europese voetbaltoernooi met één jaar te verschuiven naar de zomer van 2021.

“Ook Zwitserland heeft strenge maatregelen uitgevaardigd, en ze zullen daar ook nul risico nemen”, zegt Wauters: “Een loting brengt ook mensen samen waarbij er iemand bollekes uit de pot moet nemen, terwijl iedereen nu afstand moet nemen.”

Maar de onzekerheid of de Spelen zoals gepland zullen doorgaan in juli en augustus dit jaar neemt met de dag toe. Het Internationaal Olympisch Comité beraadt zich vandaag met de internationale sportfederaties en morgen met de Nationale Olympische Comités. Voor Ann Wauters is het wat bang afwachten. Gezien haar leeftijd en de zware blessurelast van de laatste jaren zou een uitstel haar grote olympische droom kunnen dwarsbomen. “Ik vind natuurlijk ook dat nu de gezondheid voor iedereen moet primeren, zelfs als dat drastische beslissingen over de Olympische Spelen met zich meebrengt. Dan kunnen we ons daar niet anders bij neerleggen. Maar ik hoop nog altijd dat de Spelen dit jaar doorgaan. Een jaar uitstel tot 2021, dat zou voor mij een heel lastige vraag of keuze zijn. Ik probeer er nog alles uit te halen, maar ik voel dat mijn lichaam hard tegensputtert. Nog een jaar extra belasting voor mijn knieën, dat is een moeilijke beslissing. En moet ik dan ook weer naar een andere ploeg om me klaar te stomen voor de Spelen? Dat zijn allemaal dilemma’s.”

Tot een dikke week geleden had Wauters nog goede hoop dat de Spelen zoals gepland zouden doorgaan, maar nu vreest ze er voor: “Alles is op korte tijd snel veranderd. Nu is bij iedereen de ernst van de situatie doorgedrongen en dat verregaande maatregelen nodig zijn. Dit zal niet efkes een mottige periode zijn die straks voorbij is. Ik zat deze week op televisie aan tafel met een viroloog. Hij zei wel te hopen dat de piek tegen de zomer al wat voorbij zal zijn, maar zei ook of het dan een goed idee om iedereen weer samen te brengen op de Spelen... Ik denk dat de virologen sceptisch staan.”

De Olympische Spelen zonder publiek zou heel raar zijn. De Spelen zijn memorabel omdat je het met veel mensen kan delen Ann Wauters (Belgian Cats)

Voor de optie om de Spelen zonder publiek deze zomer te laten doorgaan, staat Wauters ook niet te springen: “Het is moeilijk om daarop te antwoorden. Ik kan me er weinig bij voorstellen. Het zou heel raar zijn. De Spelen zijn memorabel omdat je het met veel mensen kan delen. Als het enkel op tv komt, neem je een stuk beleving weg. Maar als het de enige manier is, dan zullen we ons daar ook naar schikken. We moeten er nu sowieso rekening mee houden dat de Spelen niet op de normale manier zullen verlopen.”