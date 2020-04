Ann Wauters volledig hersteld van coronavirus: “Het was heftig. Sommige dagen kon ik letterlijk niets doen” MDRW

15 april 2020

13u04

Bron: Blijf In Uw Kot 0

Onze nationale baskettrots Ann Wauters zag de Olympische Spelen vorige maand in het water vallen. Tot overmaat van ramp werd ze zelf ook geveld door het coronavirus. In het VTM-programma 'Blijf In Uw Kot' blikt ze terug op die bewogen periode en schat ze haar kansen in om er volgend jaar bij te zijn in Tokio. "Het grootste struikelblok zal vooral mijn fysieke paraatheid zijn."

Begin deze maand testte de 39-jarige basketster positief op corona. Dat maakte ze toen zelf bekend via sociale media. Na enkele zware weken is ze evenwel aan de betere hand. “Ik ben al een goede week volledig genezen en voel me nu weer vol energie. Maar om eerlijk te zijn was het toch een stevig beestje. Er waren sommige dagen dat ik letterlijk niks kon doen, behalve in m’n bed liggen en af en toe eens naar beneden strompelen. Dat was redelijk heftig. In het begin had ik koorts. Het zal wel een gewone griep zijn, dacht ik toen. Maar plots verdwenen ook mijn smaak en geur. Mijn vrouw had bijvoorbeeld lekker gekookt, maar ik kon niets proeven. Daarna kwamen er nog andere symptomen bij. Zo werd ik draaierig, moe en zelfs licht kortademig.”

Wauters ging op aanraden van de dokters thuis in quarantaine. Ze voelde haar conditie in die periode drastisch achteruit gaan. “Als ik toen de trap opliep, moest ik toch even bekomen. Ook mijn spiermassa is in quarantaine sterk afgenomen. Sinds vorige week heb ik voorzichtig getraind en ik voel dat mijn conditie geleidelijk beter wordt. Dat is dus alvast hoopgevend. Mocht ik volgende maand een groot toernooi moeten spelen dan hield ik mijn hart vast. Maar dat is natuurlijk niet zo. De Olympische Spelen zijn echt nog héél lang. Toen het nieuws bekend raakte dat de Spelen uitgesteld werden, kwam dat hard aan. Maar net op dat moment was ik ook ziek aan het worden. Het ontbrak mij aan de energie om daar veel mee bezig te zijn. Mentaal kan ik mij zeker nog opladen om er een jaartje bij te doen. Het grootste struikelblok zal vooral mij fysieke paraatheid zijn.”

