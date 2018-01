Ann Wauters vier tot zes weken out na meniscusoperatie DMM

11u01 0

Ann Wauters is tijdens de voorbije kerstperiode geopereerd aan de meniscus en staat daardoor vier tot zes weken aan de kant, zo bevestigde bondscoach van de Belgian Cats Philip Mestdagh dinsdag aan Belga.

De 37-jarige Wauters ondervond al een tijdje last aan de knie en miste door de operatie de Turkse Supercup die op 28 december door haar club Yakin Dogü gewonnen werd van Fenerbahçe. Door haar revalidatie is Wauters ook twijfelachtig voor de eerstvolgende wedstrijden van de Belgische nationale vrouwenploeg, op 10 februari in Praag tegen Tsjechië en vier dagen later in Kortrijk tegen Zwitserland in EK-kwalificatiegroep G.

BELGA