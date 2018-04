Ann Wauters sukkelt met kraakbeen en moet rustperiode inlassen DMM

25 april 2018

09u55

Bron: Belga 0 Meer Sport Ann Wauters blijft sukkelen met de knie. Onze landgenote werd op 30 december geopereerd aan de meniscus van haar linkernie, maar daarmee is nog niet alle leed verdwenen. Ze kampt met kraakbeen in diezelfde knie. Een nieuwe operatie is niet nodig, voldoende rust nemen lijkt de oplossing.

De 37-jarige Wauters kwam vorig weekend niet in actie bij haar Turkse team Yakin Dogü tijdens de Final Four van de EuroLeague in het Hongaarse Sopron en trok vervolgens naar België om in Brugge bijkomende onderzoeken te ondergaan aan knie.

"Zoals zoveel speelsters op het einde van hun carrière heeft Ann last van kraakbeen in haar knie", legde bondscoach Philip Mestdagh uit. "Het belangrijkste voor haar is rust te nemen alvorens aan haar revalidatie te starten. Vervolgens moeten de spieren rond haar knie versterkt worden om de knie weerbaar te maken voor contact tijdens wedstrijden of trainingen." Wauters werkt toe naar het WK met de Belgian Cats in Tenerife (22-30 september), het eerste WK ooit voor de Belgische vrouwen.

Zonder onze landgenote werd Yakin Dogü vierde en laatste in de Final Four van de EuroLeague. Voor Wauters was het de twaalfde keer dat ze die Final Four haalde in haar carrière. Vier keer pakte ze de eindzege.