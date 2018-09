Ann Wauters ondanks knieblessure in WK-selectie Belgian Cats, Lasisi vervangt Salumu bij de Lions Redactie

09 september 2018

19u34 0

Bondscoach Philip Mestdagh van de Belgian Cats heeft de selectie voor het WK in Tenerife (22 tot 30 september) vrijgegeven. Opvallende aanwezige is Ann Wauters (37) ondanks een blessure aan de knie (kraakbeen). Manon Grzesinski, Laure Resimont en Serena-Lynn Geldof vallen af. Zij blijven als invaller wel bij de selectie om eventuele blessures op te vangen. De Belgian Cats werken vrijdag (Natoye, 21u) en zondag (uitwuifwedstrijd-Lange Munte Kortrijk, 14u15) de laatste twee oefeninterlands in België af. Tegenstander is de Zuid-Amerikaanse kampioen Argentinië. Op 22 september werken de Cats de eerste wedstrijd op het WK en tegen Puerto Rico af. Voor tickets voor de laatste twee oefenwedstrijden: www.basketbelgium.be. Tickets kosten 12 euro voor volwassenen en 6 euro voor kinderen tot 12 jaar.

Selectie Belgian Cats voor WK: Julie Allemand, Marjorie Carpréaux, Antonia Delaere, Kyara Linskens, Emma Meesseman, Hanne Mestdagh, Kim Mestdagh, Heleen Nauwelaers, Hatty Nahwezhi-Bende, Jana Raman, Julie Vanloo, Ann Wauters.

Lasisi vervangt Salumu bij Lions

Bij de Belgian Lions voegt Elias Lasisi zich maandag toe bij de selectie, die zich voorbereidt op de wedstrijd tegen Portugal in de prekwalificaties voor het EK basketbal 2021. De small forward van Oostende is de vervanger van de geblesseerde Jean Salumu. De Belgian Lions hebben een stage achter de rug in Estland, waar ze twee keer van de Esten wonnen. Bondscoach Dario Gjergja zet vanaf maandag de voorbereiding met 14 Belgian Lions verder. Donderdag nemen de Belgen het in Pepinster op tegen Portugal op de eerste speeldag van de prekwalificaties. Behalve Portugal bevindt ook IJsland zich in de poule van de Belgen. De groepswinnaar neemt deel aan de eigenlijke kwalificaties voor het EK.