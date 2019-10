Ann Wauters: “Het derde kwart was gewoon van Emma. Ze deed de match volledig kantelen” GDK TLB GVS

11 oktober 2019

Ann Wauters weet hoe het voelt om de WNBA-titel te pakken. De Belgische basketballegende speelde in 2016 kampioen met de Los Angeles Sparks en heeft met Emma Meesseman en Kim Mestdagh dus twee Belgische opvolgsters. “Het derde kwart was gewoon van Emma”, analyseerde Wauters, van de partij in Washington, de match bij VTM Nieuws. “Ze deed de match volledig kantelen en eigenlijk heeft ze de match gewoon ook beslist. Ik vind het fantastisch dat zij ook verkozen is tot ‘MVP’ en ik ben echt ongelooflijk trots op haar.” Bekijk het volledige interview in bovenstaande video.