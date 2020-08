Animo op WK snooker: ‘The Viking’ steekt middelvinger op naar witte bal Redactie

04 augustus 2020

12u51

Bron: AD.nl 0 Snooker so cruel sometimes pic.twitter.com/b2yis7swIM reanne evans(@ evans_reanne) link Snooker De Noorse snookeraar Kurt Maflin heeft bij het WK in het Crucible Theatre in Sheffield voor het moment van het toernooi gezorgd.

‘The Viking’, die als qualifier was doorgedrongen tot het hoofdtoernooi, gaf in de eerste ronde tegen David Gilbert, de witte bal een middelvinger. De bal weerhield hem van een maximumscore van 147, de eerste sinds 2012 op het WK.



Maflin kreeg voor het obscene gebaar een officiële waarschuwing, maar de beelden én het commentaar van de in Londen geboren Noor gingen de hele wereld over. “Ik bedoelde er niets verkeerd mee. Ik was gewoon kwaad op die witte bal.”