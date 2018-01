Andy Baetens schaart zich bij laatste zestien op BDO WK darts Redactie

22u03

Bron: Belga 0 Belg Andy Baetens wint England Masters https://t.co/JEhNn92nR3 pic.twitter.com/9cnG3tGkvF Prodarts Europe(@ ProdartsEurope) link Meer Sport Andy Baetens heeft zich vandaag na een thriller geplaatst voor de achtste finales van het BDO wereldkampioenschap darts. In het Engelse Frimley Green versloeg de WK-debutant de Engelsman Scott Baker met 3-2.



De 28-jarige Limburger moest toezien hoe Baker (BDO 21) de eerste set met 3-1 op zijn naam schreef. In set twee startte Baetens (BDO 17) met een 123 uitworp, waarna hij de set met 3-1 won. Baetens ging op zijn elan voort en pakte met 3-1 de derde set. In set vier wierp Baker twee 180 maximum worpen, goed voor 3-0 setwinst.

In de vijfde en beslissende set brak Baker meteen door de darts van Baetens, die echter terugsloeg met een 117 uitworp. Met een 53 uitworp kwam hij op één leg van de zege. Na enkele mindere worpen van onze landgenoot stelde Baker gelijk, maar na onder meer een 180 maximum nam Baetens een 3-2 voorsprong. In de beslissende set moet er echter gewonnen worden met twee legs verschil. Baker prikte in de zesde leg een 118 uitworp weg, waarmee hij de bordjes gelijk hing. Beide spelers lieten het in de zevende leg afweten bij het uitwerpen. Baetens kwam met dubbel één opnieuw op één leg van de zege. In de leg acht startte hij met 180, 140 en 170, waarna hij elf uitwierp voor een 12-darter en een 3-2 overwinning.

In de achtste finales neemt Baetens het op tegen de Engelsman Scott Mitchell (BDO 2), de wereldkampioen van 2015. "We hebben beiden een goede wedstrijd gespeeld", verklaarde Baetens. "Ik hou van een stevig tempo, net zoals Baker. We hebben alle twee kansen laten liggen, maar op het beslissende moment was ik net iets beter. Tegen Mitchell wordt het moeilijker. Hij kan je uit je ritme halen door trager te spelen. Ik blijf echter in mijn kansen geloven. In onze vorige confrontatie won ik immers met 4-0."

Uitslag eerste ronde:

Andy Baetens (Bel/17) - Scott Baker (Eng/21) 3-2 (86.44-85.00) (21.57%-26/19%)

1-3, 3-1, 3-1, 0-3, 5-3