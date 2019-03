An Vannieuwenhuyse en Sara Aerts finishen als achtste op WK bobslee DMM

03 maart 2019

23u03

Bron: Belga 0

An Vannieuwenhuyse en Sara Aerts zijn achtste geworden op het WK bobslee in het Canadese Whistler. Na de eerste twee manches stonden de Belgian Bullets tiende. Vandaag daalde het Belgische duo in de derde manche af in 53.04. De vierde race was goed voor 53.01. Uiteindelijk eindigen ze als achtste in 3:32.58, op 2.50 van de wereldtitel.

Die ging naar de Duitse tandem Mariama Jamanka (de olympisch kampioene, Europees kampioene en winnares van de Wereldbeker) en Annika Drazek (3:30.08). Zij haalden het voor hun landgenoten Stephanie Schneider en Ann-Christin Strack (+1.06) en het Canadese paar Christine de Bruin/Kirsten Bujnowski (+1.17). De Amerikaanse titelverdedigers, Elana Meyers Taylor en Lake Kwaza, haalden de finish niet na een crash in de derde manche.

Het beste Belgische resultaat ooit blijft de zevende plaats van Elfje Willemsen en Sophie Vercruyssen in Winterberg (Duitsland) in 2015.