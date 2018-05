Amerikaanse zwemsensatie verpulvert eigen wereldrecord op 1.500m met maar liefst vijf seconden DMM

17 mei 2018

09u09

Katie Ledecky (21) heeft gisteren in het Indianapolis haar eigen wereldrecord op de 1.500m aanzienlijk aangescherpt tot 15:20.48.

De vijfvoudige olympische kampioene deed ruim vijf seconden beter dan haar vorige wereldrecord, dat ze in 2015 op het WK zwom in het Russische Kazan.

"Ik wist al voor de start dat ik snel zou zwemmen", liet Ledecky na afloop optekenen. "Tijdens de trainingen gaat het echt goed. Ik doe dingen die voorheen niet lukten. Mijn vertrouwen is top."

Ledecky, die nu de acht snelste tijden op de 1.500m achter haar naam heeft staan, maakte op de meeting in Indianapolis haar debuut als prof. Tot maart was ze studente aan de universiteit van Stanford (Californië), waardoor ze geen sponsorcontracten mocht afsluiten.

De Amerikaanse heeft al vijf olympische titels op haar palmares: 800m in 2012, 200 m, 400 m, 800 m, 4x200 m in 2016. Op het WK van 2017 in Boedapest stond ze vijf keer op het hoogste schavotje. Ledecky is in het bezit van de wereldrecords op de 400, 800 en 1500m vrij.

De 1.500m voor vrouwen was tot nu geen olympisch nummer, maar staat vanaf Tokio 2020 wel op het programma.

Chronologie van het wereldrecord op de 1.500 meter

16:49.9: Jenny Turrall (Aus), 08/12/73 in Sydney (Aus)

16:48.2: Jenny Turrall (Aus), 09/01/74 in Sydney (Aus)

16:43.4: Jenny Turrall (Aus), 13/07/74 in Sydney (Aus)

16:39.28: Jenny Turrall (Aus), 03/08/74 in Mission Viejo (VSt)

16:33.94: Jenny Turrall (Aus), 25/08/74 in Concord (VSt)

16:24.60: Alice Browne (VSt), 21/08/77 in Mission Viejo (VSt)

16:14.93: Tracey Wickham (Aus), 08/02/78 in Brisbane (Aus)

16:06.63: Tracey Wickham (Aus), 24/02/79 in Perth (Aus)

16:04.49: Kim Linehan (VSt), 19/08/79 in Fort Lauderdale (VSt)

16:00.73: Janet Evans (VSt), 31/07/87 in Clovis (VSt)

15:52.10: Janet Evans (VSt), 26/03/88 in Orlando (VSt)

15:42.54: Kate Ziegler (VSt), 17/06/07 in Mission Viejo (VSt)

15:36.53: Katie Ledecky (VSt), 30/07/13 in Barcelona (Spa)

15:34.23: Katie Ledecky (VSt), 20/06/14 in Shenandoah (VSt)

15:28.36: Katie Ledecky (VSt), 24/08/14 in Gold Coast (Aus)

15:27.71: Katie Ledecky (VSt), 03/08/15 in Kazan (Rus)

15:25.48: Katie Ledecky (VSt), 04/08/15 in Kazan (Rus)

15:20.48: Katie Ledecky (VSt), 16/05/18 in Indianapolis (VSt)