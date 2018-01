Amerikaanse turnbond schorst coach van olympische kampioenen na schandaal rond seksueel misbruik XC

23 januari 2018

De Amerikaanse turnbond heeft de coach van de olympische kampioenen van 2012, John Geddert, geschorst in verband met het schandaal van seksueel misbruik door een voormalige dokter van het team. Dat deelt sportzender ESPN mee.

De 60-jarige Geddert is één van de bekendste turncoaches in de Verenigde Staten. Hij werd voorlopig geschorst in afwachting van de resultaten van het lopende onderzoek binnen USA Gymnastics.

Geddert kwam in het oog van de storm omwille van de persoonlijke en professionele relatie die hij onderhield met dokter Larry Nassar, die beschuldigd wordt van seksueel misbruik tegen een honderdtal jonge vrouwen, anonieme atleten en zelfs olympisch kampioenen, zoals Jordyn Wieber. Geddert was de persoonlijke coach van Wieber, die goud pakte op de Spelen van 2012.

De 54-jarige Nassar, een osteopaat die lange tijd beschouwd werd als één van de beste sportdokters ter wereld, zal moeten verschijnen voor de rechtbank van Lansing (Michigan) na het opdagen van meer dan honderd slachtoffers, waarvan een meerderheid minderjarig was bij de feiten. In december werd Nassar al veroordeeld tot 60 jaar gevangenisstraf voor het bezit van kinderporno.

Het schandaal, dat eind 2016 naar buiten kwam, leidde in maart 2017 tot het ontslag van Steve Penny, de toenmalige voorzitter van USA Gymnastics. Hij werd ervan beschuldigd de bevoegde autoriteiten te laat op de hoogte te hebben gebracht.