Amerikaanse sprintster Carmelita Jeter zet punt achter carrière Redactie

20u08

Bron: Belga 2 ap Carmelita Jeter schreeuwt het uit na de fenomenale 4x100m van de VS-vrouwen op de Spelen in Londen. Meer Sport De Amerikaanse sprintster Carmelita Jeter bergt op 37-jarige leeftijd definitief haar spikes op. Dat heeft de op één na snelste vrouw op de 100 meter vanavond bekendgemaakt.

Jeter trad in juni 2016 voor het laatst aan in competitie. Wegens een dijblessure gaf ze vervolgens forfait voor de Amerikaanse trials voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Met haar persoonlijk record van 10.64 op de 100m, in september 2009 gelopen in het Chinese Sjanghai, is Jeter na haar landgenote Florence Griffith-Joyner (10.49) de op één na snelste vrouw ter wereld.



Ze heeft drie wereldtitels op haar palmares, waarvan één op de 100m en twee op de 4x100m. Verder veroverde de Amerikaanse drie medailles tijdens de Spelen van 2012 in Londen. Ze pakte goud op de 4x100m in een wereldrecord (40.82), zilver op de 100m en brons op de 200m.



