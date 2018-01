Amerikaanse rechter veroordeelt Larry Nassar tot gevangenisstraf van 40 tot 175 jaar Redactie

24 januari 2018

19u05

Bron: Bemga 0 Meer Sport Larry Nassar, de ex-osteopaat van de Amerikaanse turnploeg, is vandaag door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 tot 175 jaar wegens grootschalig sexueel misbruik.

"Ik heb net uw doodvonnis ondertekend", vertelde rechter Rosemarie Aquilina na het voorlezen van de straf. De kans dat de 54-jarige Nassar ooit nog op vrije voeten komt, is immers onbestaande.

Eerder vandaag bood Nassar zijn verontschuldigingen aan. Hij had het op de laatste dag van zijn proces over de "emotionele vernietiging" die hij bij zijn slachtoffers aanrichtte. "Wat ik nu voel valt in het niets bij de pijn, trauma's en emotionele afbraak die jullie voelen", richtte Nassar zich tot zijn talrijke slachtoffers.

De Amerikaan gold lange tijd als een van de beste dokters ter wereld. In december werd Nassar al veroordeeld tot zestig jaar gevangenisstraf voor het bezit van kinderporno.

