Amerikaanse nationale basketploeg met NBA-spelers lijdt eerste nederlaag in dertien jaar

24 augustus 2019

Bron: Belga 0

Het basketteam van de Verenigde Staten heeft vrijdag in Melbourne een opvallende nederlaag geleden tegen Australië. De thuisploeg won het oefenduel, een week voor de start van het WK in China, met 98-94. Het is de eerste maal in dertien jaar dat de Amerikaanse ploeg met NBA-spelers verliest.

Australië verloor twee dagen eerder nog met 102-86 tegen de VS, maar draaide nu de rollen om. Patty Mills was in het winnende kamp de grote uitblinker met dertig punten. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat Australië het haalt van de Amerikanen.

Het is al van 2006 geleden, in de halve finales van het WK tegen Griekenland, dat Team USA met alleen NBA-spelers ten onder ging. De Amerikanen, drievoudig regerend olympisch kampioen en tweevoudig regerend wereldkampioen, treden wel niet altijd op hun sterkst aan. Zo werkten spelers uit de G-League, het tweede niveau, de WK-kwalificaties af.