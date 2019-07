Amerikaanse Muhammad zet nieuw wereldrecord op 400m horden neer GVS

29 juli 2019

08u54

Bron: Belga 0 Atletiek De Amerikaanse olympische kampioene Dalilah Muhammad heeft op de Amerikaanse kampioenschappen in Des Moines (Iowa) het wereldrecord op de 400 meter horden bij de vrouwen aangescherpt.

Muhammad werkte de baanronde af in 52.20, veertien honderdsten van een seconde sneller dan de 52.34 die de Russin Yuliya Pechonkina in 2003 neerzette. Op de Amerikaanse trials haalde de 29-jarige olympische kampioene het op de natte piste van het Drake Stadium van Sydney McLaughlin (52.88), een negentienjarig opkomend talent in de discipline. Op de Diamond League van Oslo klopte McLaughlin haar concurrente vorige maand nog in de laatste meters. Gisteren op de trials kon ze haar achterstand op Muhammad in de laatste rechte lijn niet meer goedmaken. De derde plaats ging in 53.11 naar Ashley Spencer.