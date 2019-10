Amerikaanse media komen superlatieven tekort: “‘Playoff Emma’ was het ontbrekende puzzelstuk” TLB/GVS

11 oktober 2019

08u37 20 WNBA Belgian Cats Emma Meesseman en Kim Mestdagh hebben sportgeschiedenis geschreven. Het duo pakte met de Washington Mystics de WNBA-titel en Meesseman werd zelfs verkozen tot beste speelster van de Finals. Een zeer knappe prestatie, en dat is ook de Amerikaanse pers niet ontgaan: “De ploeg lag bijna languit op het canvas toen Meesseman in het derde kwart de rug rechtte”, klinkt het onder meer.

ESPN: “Toen de Mystics haar broodnodig hadden, begon Meesseman te draaien”

“Niet Delle Donne, maar Emma Meesseman werd uitgeroepen tot MVP. En dat was gewoon terecht”, schrijft ESPN. “Tijdens de play-offs kregen we nieuwe, agressievere Meesseman te zien. ‘Playoff Emma’. Wanneer de Mystics haar broodnodig hadden, begon de Belgische te draaien. In het derde kwart was ze goed voor 11 punten, waardoor de Mystics een achterstand van 9 punten omkeerden in een 64-62-stand.”

CBS Sports: “Mystics hebben haar vorig seizoen duidelijk gemist”

“De Mystics hebben de WNBA-titel beet en dat zou hen zonder Emma Meesseman, verkozen tot MVP, misschien niet gelukt zijn”, klinkt het bij CBS Sports. “Meesseman was fantastisch in Game 5. Ze was goed voor 22 punten, maar vooral de momenten waarop ze raak trof, waren cruciaal. Alleen al in het derde kwart maakte ze elf punten, waardoor de kloof weer twee punten werd in plaats van negen. Het werk van Meesseman in het derde kwart, veranderde de wedstrijd.”

“Vorig seizoen miste Meesseman het seizoen met de Mystics, omdat ze in België bleef om te trainen met de nationale ploeg. En de Mystics hebben haar toen duidelijk gemist, zeker toen ze in de Finals verloren tegen Seattle Storm. Door een knieblessure was ook Delle Donne niet van de partij en zonder het duo bleven de Mystics onder hun niveau. Ook in deze finals raakte Delle Donne geblesseerd, maar Meesseman ving haar afwezigheid perfect op. Meesseman is de eerste Belgische die tot MVP van de Finals wordt verkozen. Ze is ook nog maar de tweede niet-Amerikaanse die die eer te beurt valt, na de Australische Lauren Jackson in 2010.”

Washington Post: “Meesseman was het ontbrekende puzzelstuk”

“Vorig jaar toonde Meesseman zich nog loyaal aan de Belgische nationale ploeg en nu werd duidelijk dat zij het ontbrekende puzzelstukje was voor de Washington Mystics. De ploeg lag bijna languit op het canvas toen Meesseman in het derde kwart de rug rechtte. Met haar 22 punten had Meesseman een enorm aandeel in de overwinning van haar ploeg.”

The New York Times: “Deze prestatie weerspiegelt haar groei”

“Het was Emma Meesseman die bij de Mystics voor het verschil zorgde”, stelt het gerenommeerde The New York Times. “Met 22 punten verdiende ze de meest waardevolle spelersonderscheiding van deze Finals. De prestatie weerspiegelt haar groei en bevestigt wat coach Mike Thibault al lang over haar zegt: dat ze één van de beste spelers ter wereld is.”