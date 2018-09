Amerikaanse jumpingploeg pakt eerste wereldtitel, Nicola Philippaerts naar finale Redactie

22 september 2018

00u43

Bron: Belga 0 Meer Sport De Amerikaanse jumpingploeg heeft voor de eerste keer de wereldtitel in de landencompetitie van de jumping veroverd. In het Amerikaanse Tryon (North-Carolina) haalden ze het na barrage van Zweden. Beide landen stonden met een totaal van 20,59 punten achter hun naam. Het brons ging naar Duitsland (22,09).

De overige plaatsen in de top zes waren voor Zwitserland, Nederland en Australië. Zij verzekerden zich daarmee van een stek op de Olympische Spelen van 2020 in de Japanse hoofdstad Tokio. Olympisch kampioen Frankrijk werd pas negende, maar krijgt volgend jaar op het EK in het Nederlandse Rotterdam nog een herkansingen om het olympische startbewijs in de wacht te slepen. Ook de Belgische ploeg zal dan nog aan de bak moeten. Zij wisten zich in Tryon tegen de verwachtingen in niet te plaatsen voor de finaleronde, waarin de top tien voor de medailles streed. Ons land eindigde uiteindelijk op de elfde plaats.

In de individuele competitie staat de Duitse Simone Blum met 2.47 punten aan de leiding, voor de Oostenrijker Max Kühner (2.97) en de Zwitser Martin Fuchs (4.68). Nicola Philippaerts is onze enige landgenoot die zich wist te plaatsen voor de finale. Met zijn paard Chilli Willi staat hij met 10.24 op de negentiende plaats, de top 25 start zondag in de finale, die in twee rondes afgewerkt wordt.

Bij zijn debuut op de Wereldruiterspelen stoot Philippaerts dus meteen door naar de finale. "Elk kampioenschap heeft zijn eigen karakteristieken en is zwaar. Dat is hier in Tryon niet anders", klinkt het in een eerste reactie. "Het hoort ook zo want de volledige wereldtop is hier. De voorbije dagen hebben we hard gewerkt. De rustdag op zaterdag zal Chilli Willi en mezelf goed doen. De focus ligt nu op zondag. De finale halen was het eerste doel. Het tweede is de top twaalf halen. Makkelijk zal dat absoluut niet zijn. Maar we gaan er wel alles aan doen om die ambitie in te lossen. Zondag wordt het hier ook iets minder warm. Dat kan in onze kaart spelen."

Jos Verlooy eindigde met Igor (12.64) op de 27ste plaats, Niels Bruynseels werd met Cas de Liberté (18.28) 39ste en Pieter Devos sloot met Espoir het rijtje af op de 94ste plaats.