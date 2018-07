Amerikaanse Baker breekt wereldrecord op 100m rugslag XC

29 juli 2018

09u01

De Amerikaanse zwemster Kathleen Baker heeft gisteren het wereldrecord op de 100 rugslag verbeterd. Baker zwom tijdens de Amerikaanse kampioenschappen in Irvine naar een tijd van 58.00.

Het vorige wereldrecord stond op naam van de Canadese Kylie Masse (58.10), gezwommen op de wereldkampioenschappen in Boedapest in juli vorig jaar.

Baker zwom haar wereldrecord tijdens een 200m rugslag die ze ex aequo won met Regan Smith. Ze legde haar eerste 50 meter af in 27.90, waarna ze halverwege 58.00 klokte. Ze kon zo net niet onder magische grens van de 58 seconden duiken.

Het wereldrecord van Baker is het eerste tijdens de Amerikaanse kampioenschappen, een kwalificatietoernooi voor de Pan-Pacifidsche kampioenschappen in augustus in Tokio.