Amerikaans olympisch comité faalde bij aanpak misbruik door turnarts Larry Nassar Redactie

11 december 2018

04u17

Bron: AD 0 Meer Sport Het Amerikaans olympisch comité USOC heeft veel te weinig gedaan om zijn atleten te beschermen tegen het jarenlange misbruik door turnarts Larry Nassar. Dat blijkt uit een onafhankelijk rapport dat is opgesteld in opdracht van USOC zelf.

Nassar werd begin dit jaar tot 300 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens het misbruik van zeker 350 vrouwen, onder wie olympische turnkampioenen Aly Raisman en Jordyn Wieber. Het olympisch comité wilde laten onderzoeken of er destijds fouten zijn gemaakt binnen de organisatie.

Het rapport spreekt over het ‘falen’ van de verantwoordelijken in de bescherming van de atleten en beschuldigt voormalige baas Scott Blackmun en hoofd sport Alan Ashley van passiviteit. Zij zouden al in 2015 door turnbaas Steve Penny op de hoogte zijn gebracht van het misbruik, maar geen actie hebben ondernomen. Ook deelden ze de informatie niet met anderen in de organisatie, waardoor het misbruik nog twee jaar lang doorging.

Blackmun was in februari al opgestapt om ‘medische redenen’. Ashley werd maandag ontslagen naar aanleiding van de eerste conclusies van het rapport.

lees verder onder de foto:

Excuses

“De olympische beweging heeft gefaald in de bescherming van de slachtoffers, de nabestaanden en hun families, en we verontschuldigen ons bij iedereen die hiervan schade heeft ondervonden”, zo verklaarde het onafhankelijke bestuurslid van USOC, Susanne Lyons.

Volgens het rapport, waarvoor met meer dan 100 getuigen werd gesproken en zo’n 1,3 miljoen documenten werden geraadpleegd, was het gebrek aan duidelijke procedures met betrekking tot de omgang met jonge atleten de reden waarom Nassar maar liefst dertig jaar lang onbedreigd zijn gang kon gaan. Vooruitlopend op dit rapport heeft USOC inmiddels maatregelen genomen om een herhaling in de toekomst te voorkomen.