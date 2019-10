Amerikaans bokser Patrick Day (27) overleden, vier dagen na knock-out IB/redactie

17 oktober 2019

01u26

Bron: BBC, Belga, ANP 1 Meer Sport De Amerikaanse bokser Patrick Day is op 27-jarige leeftijd overleden, vier dagen nadat hij in de ring ernstig hersenletsel opliep. De Amerikaan werd zondag in een kunstmatige coma gebracht nadat hij knock-out was geslagen in de tiende ronde van een wedstrijd in het super-weltergewicht tegen Charles Conwell, in Chicago.

Zijn promoter Lou DiBella bevestigde dat Day woensdag “in aanwezigheid van zijn familie, goede vrienden en leden van zijn boksteam is overleden. Zijn vriendelijkheid, positivisme en vrijgevigheid zullen we nooit vergeten. Hij was een zoon, een broer en een goede vriend van velen.”

DiBella stelde in zijn verklaring ook de risico’s van de bokssport aan de kaak. “Het is moeilijk om het nu al meteen over de gevaren van boksen te hebben, maar het is tijd voor actie. Hoe weten we nog niet, maar we moeten ervoor zorgen dat boksen veiliger wordt. Dat is dé manier om Patrick te eren.”



Conwell, zijn 21-jarige tegenstander zaterdag, was volledig van slag. Hij schreef een emotionele open brief. “Ik heb dit nooit gewild. Het enige wat ik wilde, was winnen. Maar als ik dit allemaal zou kunnen terugdraaien, zou ik het doen. Dit is verschrikkelijk.”

Patrick Day won 17 van zijn 22 profgevechten.