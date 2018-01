Amerikaan verbetert bijna 20 jaar oude wereldrecord op de 60 meter indoor Redactie

20 januari 2018

09u32

Bron: Belga 0 Meer Sport De Amerikaan Christian Coleman heeft in eigen land het bijna 20 jaar oude wereldrecord op de 60 meter indoor verbeterd. Coleman deed dit door bij een wedstrijd in South Carolina te finishen in een tijd van 6.37 seconden. Dat is twee honderdsten van een seconde sneller dan het uit 1998 daterende record van Maurice Greene. Greene liep die tijd twee keer.

De nieuwe wereldrecordhouder bleef zijn landgenoot Tevin Hester (6.57) en de Bahamaan Warren Fraser (6.69) voor. Coleman schitterde in de reeksen al met een chrono van 6.47. Coleman won vorig jaar al zilver op de 100 meter op het WK atletiek in Londen. Hij moest het in die wedstrijd alleen afleggen tegen winnaar Justin Gatlin, maar hij bleef Usain Bolt voor. De Amerikaan pakte in teamverband eveneens zilver op de 4x100 meter.

WORLD RECORD!! 6.37s. Great start to my career. Thank You God🙏🏾 pic.twitter.com/fUZQEpuPgw Christian Coleman(@ __coleman) link