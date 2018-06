Amerikaan Lyles loopt in beste jaartijd naar nationale titel op 100 meter Redactie

23 juni 2018

De Amerikaan Noah Lyles heeft in Des Moines de nationale titel behaald op de 100 meter. Lyles deed dat in 9.88, goed voor een beste wereldjaarprestatie. Het is voor Lyles de eerste nationale titel in zijn carrière. In de halve finale zette Lyles een tijd van 9.89 op de tabellen, toen de beste chrono van 2018. In de finale verbeterde hij die tijd dus nog. "Twee beste jaarprestaties op korte tijd, ik voel me gezegend door de goden", reageerde de sprinter.

Filippo Tortu stelde dan weer het Italiaanse record op de 100 meter scherper. Tortu kwam vrijdagavond in Madrid tot een tijd van 9.99 en doet zo beter dan het stokoude record van Pietro Mennea. De legendarische Italiaan zette in september 1979 een chrono van 10.01 op de tabellen. Mennea heeft wel nog het Italiaanse en Europese record in handen op de 200 meter. In 1979 liep hij 19.72.