Amerikaan eerste speler die besmet is in onze basketbalcompetitie RBE

24 maart 2020

Justin Cage (34) is de eerste speler uit de Pro Basketball League die positief testte op het coronavirus. De Amerikaanse routinier van Bergen liep het virus begin maart op bij een doktersbezoek omwille van een pijnlijke rug. Met zware gevolgen, zo bleek. Cage besmette vervolgens zijn gehele familie: vrouw Rossana, dochter Neilia, zijn schoonouders, schoonzus en-broer. "Het was een kettingreactie", vertelt Cage in een Amerikaanse krant. "Ikzelf herstelde vlot, vooral mijn schoonouders verkeren nog in een kritieke toestand." (RBE)