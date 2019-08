Ambre Ballenghien is Panther van de Match: “Degraderen uit A-poule zou nachtmerrie betekenen” WWT

23 augustus 2019

19u47 0

In een wedstrijd die in de voorlaatste minuut tegen Ierland verloren ging (1-2), werd de Belgische doelpuntenmaakster Ambre Ballenghien verkozen tot Panther van de Match.

“Deze nederlaag komt opnieuw hard aan”, aldus Ballenghien. “Na de teleurstelling tegen Spanje waren we vastbesloten iets recht te zetten, maar in de 59ste minuut krijgen we een dom doelpunt tegen. In deze match creëerden we wél kansen. De match tegen Wit-Rusland wordt zondag echt belangrijk. Degraderen uit de Europese A-poule zou een nachtmerrie betekenen.”

De 18-jarige Ballenghien maakte dit seizoen indruk in de Pro League. “Op dit EK kan ik niet tevreden zijn”, zegt ze. “Ik kan beter.”