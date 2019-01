Amazone (22) sterft nadat paard in volle galop bezwijkt aan slagaderbreuk GVS

18 januari 2019

11u44

Bron: The Guardian 0 Meer Sport Een tragedie in de paardensport. De Britse Natasha Galpin (22) is tijdens een trainingstocht overleden na een val van haar paard. Het dier werd getroffen door een slagaderbreuk en nam in zijn val de amazone mee. Zowel voor Galpin als het getroffen paard kwam alle hulp te laat.

De 22-jarige Natasha Galpin maakte een oefenrit door de Hetland Hill Stables in het Schotse Carrutherstown. Niet met haar eigen paard, ze reed op een dier van toptrainer Iain Jardine. In volle vaart - in galop halen renpaarden op training snelheden van 50 kilometer per uur - liep het echter gruwelijk mis. Het paard werd plots getroffen door een gescheurde slagader en smakte genadeloos tegen de grond. Galpin werd meegenomen in de val en liep levensgevaarlijke verwondingen op. Alle hulp kwam te laat, zowel het dier als de amazone lieten even later het leven. De politie is een onderzoek gestart naar het fatale incident.

Er wachtte Galpin een mooie toekomst. Naast de opdrachten voor Jardine was de jonge Britse een bekende naam in de eventing - een discipline met dressuur, jumping en crosscountry. In 2017 won ze de ‘Scottish and Northern Novice Championships’. Daarnaast runde ze ook haar eigen stal waar paarden na hun carrière rust vonden.

Goede gezondheid

Iain Jardine Racing, het team rond coach Jardine, stuurde een statement de wereld in. “Met veel droefheid melden we een tragisch incident op onze terreinen in Schotland, helaas met de dood van een lid tot gevolg. We verloren de 22-jarige Natasha Galpin en ook een paard liet het leven. Het dier kreeg meteen de nodige zorgen, maar onze prioriteit was Natasha. We zijn radeloos over het verlies van een collega en vriend. Onze gedachten gaan uit naar haar ouders en zussen.”

Het incident beroerde de hele paardenwereld, vooral in Groot-Brittannië. Nick Rust, voorzitter van de British Horseracing Authority (BHA), opende het debat rond de onveiligheid van de sport. “Hoewel zo’n incidenten zeer zeldzaam zijn, is er telkens een risico aan het berijden van een paard. We mogen dat niet zomaar als vanzelfsprekend achten. Onze sport moet dan ook gebaseerd zijn op een goede gezondheid van het paard, dat op elk moment van de dag de beste zorgen moet krijgen. In deze moeilijke tijden zullen wij samenwerken met de autoriteiten om het voorval uit te klaren.”