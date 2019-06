Alweer Belgisch succes in gerenommeerde jumpingcompetitie: Bruynseels wint in Cannes Redactie

09 juni 2019

11u36 0 Paardensport Alweer Belgisch succes in de Global Champions Tour, de hoogst gedoteerde jumpingcompetitie in de wereld met enkel de wereldtop als deelnemersveld. In Cannes vierde dit keer Niels Bruynseels (WR 10), hij won na een barrage met tien. Met z’n merrie Gancia de Muze klopte hij Scott Brash en GCT-leider Daniel Deusser.

Het was de zevende GCT Grand prix van het seizoen, en driemaal won er een Belg. Jérôme Guery en Pieter Devos waren eerder aan het feest. Of zoals de live commentatoren het stelden: “De GCT lijkt wel een Belgisch Kampioenschap.”

Pieter Devos viel in Cannes trouwens net naast het podium als vierde. Karel Cox haalde de barrage net niet, Gregory Wathelet maakte één fout in het basisparcours.

“Ik heb er geen woorden voor. Zo’n Grand Prix winnen betekent heel veel voor me”, reageerde Bruynseels. “Ik moet mijn paard bedanken. Zij is een van de beste paarden die ik ooit in mijn leven gereden heb. Ik zag Daniels rit en wist dat hij supersnel was. Maar ik heb ook een heel snel paard. Ik wist dat ik sneller zou kunnen zijn als ik dezelfde lijn zou kiezen als de anderen hadden gedaan.”

Bruynseels is meteen gekwalificeerd voor de Super Grand Prix bij de GC Play Offs in Praag in november. “Het is geweldig om zoiets in je carrière mee te mogen maken”, aldus de Belg.