Alsof er niets aan de hand is: honkbal-vedetten spelen gewoon door terwijl aardbeving de grond doet daveren AB

06 juli 2019

09u03 0 Meer sport Ze moeten sterk te been zijn. Terwijl een aardbeving met een kracht van 7,1 de grond deed daveren, bleven de LA Dodgers en San Diego Padres gewoon verder spelen.

De 50.000 honkbalfans in het Dodger Stadium kregen het afgelopen nacht even benauwd. Terwijl de Dodgers en de Padres het tegen elkaar opnamen speelde er zich een zware aardbeving af. Volgens sommige bronnen was de bovenste ring van het stadion aan het trillen, zoals op het filmpje hieronder te zien is, bleven ook de camera’s niet stabiel. Voor de spelers op het veld was dit echter geen reden om de wedstrijd te staken. Alsof er niets aan de hand was, speelden ze gewoon door. De LA Dodgers verloren uiteindelijk met 2-3.