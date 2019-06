Als mannelijk atleet stelde hij niets voor, als vrouw pakt ze met sprekend gemak de titel: “Niet eerlijk!” ODBS

10u36 0 Atletiek Wenkbrauwen werden gefronst tijdens de 400 meter horden bij de vrouwen op het Amerikaanse kampioenschap van het NCAA (National College Athletic Association). Cece Telfer, geboren en opgegroeid als Craig, won er met sprekend gemak. Het beroert zelfs Donald Trump (“een schande!”) en voedt het debat rond testosterononderdrukking dat ook geldt bij de hyperandrogene atlete Caster Semenya.

Voor Telfer dit jaar aansloot bij het vrouwenteam van de Franklin Pierce University, was ze een matige atleet die niet eens in de buurt kwam om zich te kwalificeren voor dat nationale NCAA-kampioenschap. In 2016 en 2017 klokte ze bij de mannelijke hordelopers op de 400 m respectievelijk af als 200ste en 390ste atleet, waarna ze een jaar uit competitie bleef om terug te keren als transgender. Nu is ze de nationale kampioene, met een tijd van 57.53 en veel voorsprong op het nummer twee (59.21). Ze liep bijna even snel als vrouw dan als man (57.34), ondanks het feit dat de horden bij de vrouwen 15 centimeter lager zijn.

In tegenstelling tot voor de Internationale Atletiekfederatie, waar de regel geldt dat transsexueelatleten moeten aantonen dat hun testosteronwaarde een jaar lang, voor de start van hun eerste officiële wedstrijd, onder de 10 nanomol per liter urine is gebleven, blijven de NCAA-regels een pak vager. Zo is er geen sprake van een bovengrens of van een minimumhoeveelheid verplicht te nemen medicatie, laat staan hoe dat gecontroleerd wordt. Volgens de theorie moeten de resultaten lijden onder zo’n hormonale behandeling, maar dat is duidelijk niet het geval bij Telfer. Ook op de 60 m horden is er nauwelijks verschil tussen haar tijden. (7.67 versus 7.63 als vrouw).

Als man kon ik niet zeggen dat hij zijn best deed, als vrouw is ze een modelatleet Zach Emerson, coach van CeCe Telfer

Volgens haar coach, Zach Emerson, moet er echter naar veel meer dan louter de tijden gekeken worden, om te stellen dat de regel niet klopt. Hij haalt aan dat Telfer als vrouw een pak gemotiveerder is, veel harder traint en ook gewoon een pak meer voor haar sport leeft. “Als man kon ik niet zeggen dat hij zijn best deed, als vrouw is ze een modelatleet”, aldus Emerson. “Ze heeft nog geen trainingsdag gemist en blijft ook gefocust op haar studies.”

Maar de kritiek is hard. Zelfs Donald Trump moest er al zijn mening over kwijt. “Dit is een man! Een grote schande ten opzichte van de andere jonge meisjes die al jaren trainen om top te zijn. Geef iedereen zoveel mogelijk zijn eigen identiteit, maar dit gaat te ver en is niet fair”, aldus de president.

Enkele concurrerende atletes staan al op de achterste poten. “Er is in de atletiek momenteel te weinig bescherming in de vrouwendivisies op het hoogste niveau”, aldus de Australische olympiër Tamsyn Manou. “Dit gaat niet om genderidentiteit, maar het biologische voordeel is gewoon veel te groot.” Jane Flemming treedt haar landgenote bij. “Ze hebben een grotere spierkracht en spiermassa en kunnen ook meer zuurstof opnemen. Niet eerlijk!”