Als een sprookje: 22-jarige met één hand probeerde in jeugdjaren vingers af te snijden maar tekent nu profcontract in American Football: "Tijd voor revanche" GVS

03 mei 2018

13u05

Bron: Volkskrant, NBCsports, Orlandosentinel 0 Meer Sport Unicum in de American Football. Shaquem Griffin is door de Seattle Seahawks opgepikt uit de draft - een systeem waar clubs bikkelen om gloednieuw talent . Op zich geen groot nieuws, ware het niet dat de 22-jarige Amerikaan slechts één hand heeft. "Tijd voor revanche op de teams die me geen kansen gaven, maar ik hoef geen medelijden."

Net omdat de American footballclubs bij een draft extreem hard de nadruk leggen op de fysieke kenmerken - zelfs de lengte van de armen of de grootte van een hand kan doorslaggevend zijn - is het profcontract voor Shaquem Griffin een verrassing van jewelste. De 22-jarige Griffin kon z'n ogen amper geloven toen hij het verlossende nieuws via telefoon vernam. Een groot feest barstte los. "Ik wil de hele wereld laten zien dat je de top kan halen, of je nu één of twee handen hebt."

(lees onder de foto verder)

Here's the moment.@Shaquemgriffin gets the call from the @Seahawks and celebrates with his twin brother @ShaquillG. 📞#NFLDraft



(via @espn) pic.twitter.com/2KhQPB9F7L NFL(@ NFL) link

Griffin moest op vierjarige leeftijd zijn linkerhand laten amputeren omdat hij leed aan het amnionstrengsyndroom, een zeldzame aangeboren aandoening waardoor zijn linkerhand niet ontwikkelde. De pijn was zelfs in die mate ondragelijk dat hij al had geprobeerd om met een mes zijn vingers af te snijden.

Nog weinig hoop

Toch had de jongen uit Saint Petersburg, Florida slechts één doel: schitteren in de NFL (National Football League). Op de middelbare school maakte hij tot ieders verbazing furore, al was het vooral zijn tweelingsbroer Shaquill die met alle aandacht ging lopen. Die kreeg in 2013 een beurs aangeboden op de universiteit van Central Florida, maar wilde enkel toehappen als ook zijn gehandicapte broer een contact kon ondertekenen. Zo geschiedde. Toch moest Shaquem drie jaar wachten alvorens hij écht zijn kans kreeg. Coach Scott Frost dropte hem in 2016 voor het eerst in de basis en beklaagde het zich geen seconde. Zijn pupil werd na een knalseizoen verkozen tot de beste verdediger van de 'Athletic Conference'.

(lees onder de foto verder)

Vorig jaar maakte Shaquill al de overtap naar de Seattle Seahawks en afgelopen weekend was het dus de beurt aan de andere broer. "Ik heb niet geweend toen ik werd opgepikt, maar wel toen Shaquem het nieuws te horen kreeg. Ik kon mijn tranen gewoonweg niet bedwingen." Toch had Shaquem tijdens de jaarlijkse verkiezing al alle hoop opgegeven. Hoewel hij vrijdag met veel toeters en bellen werd voorgesteld keek in de eerste ronden niemand naar hem om.

Hij werd aanvankelijk dus niet geselecteerd en koos er dan ook voor om de dag nadien naar meer naar het stadion af te zakken - hij zou in zijn ogen toch van een kale reis terugkeren. Dacht hij. In een hotelkamer omringd door vrienden en familie kwam dan toch het heuglijke maar vooral totaal onverwachte nieuws. Ze huilen, knuffelden en schreeuwden. Niemand had dit nog zien aankomen.

(lees onder de foto verder)

.@ShaquemGriffin is the newest member of the Seattle @Seahawks! #NFLDraft pic.twitter.com/RT8QvkF78a NFL(@ NFL) link

"Revanche"

"Rond alles wat ik doe zijn er zo veel twijfelaars", was de eerste reactie van de toekomstige NFL-ster. "En ongetwijfeld heb ik nu nog meer mensen die de wenkbrauwen fronsen. Meet eindelijk zit ik in een juist team met ploegmakkers die me nog beter maken. Ik zal alles geven en revanche nemen op de teams die me geen kansen gaven. Maar medelijden wil ik allerminst. Ik doe gewoon mijn ding, en dat is elke dag het beste van mezelf geven als professionele speler."

Rest natuurlijk dé hamvraag: hoe krijgt een man met één hand het voor elkaar om zich tussen al het geweld en duw-en trekwerk te handhaven? Lange tijd leek een NFL-carrière voor Griffin slechts een utopie. In zijn jonge jaren ging hij zich daarom ook focussen op atletiek en honkbal. Hobby's die hem geen windeieren legden, want daardoor beschikt de Amerikaan over bijzonder snelle beentjes. Net datgene wat hij nodig had om tóch die droom waar te maken.

Snelheid is immers ideaal voor een linebacker - verdedigers die amper een hoge bal uit de lucht moeten plukken maar zich vooral moeten richting op het tackelen van de aanvallers om nadien een pijlsnelle tegenstoot op gang te brengen. Precies op maat voor Shaquem - die nu al wordt beschouwd als een van de beste verdedigers op die plek. Bij testen klokte hij 4,38 seconden op de 40 yard sprint (36 meter) ofwel een gemiddelde snelheid van 29 kilometer per uur. Een record voor een speler op zijn positie. De kenner zijn unaniem: "Hij is indrukwekkend."