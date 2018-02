Als een komeet: Amerikaan scherpt wereldrecord 60 meter indoor verder aan Redactie

19 februari 2018

10u51

Bron: ANP 0 #USATFindoors ends with @__Coleman’s 6.34 🌎 record! #MoveOverMo pic.twitter.com/iiNbrgfQl3 USATF(@ usatf) link

De Amerikaanse sprinter Christian Coleman heeft voor de tweede keer in korte tijd het wereldrecord op de 60 meter indoor verbeterd. Hij scherpte bij de Amerikaanse kampioenschappen zijn eigen topprestatie van vorige maand aan met driehonderdste seconde tot een nieuwe toptijd van 6.34 seconden. Vorige maand liep hij in eigen land het bijna twintig jaar oude wereldrecord uit de boeken, maar door een fout bij de tijdsmeting werd die prestatie uiteindelijk geschrapt.

Het oude record stond op naam van Maurice Greene, dat hij in 1998 en liep en in 2001 nogmaals evenaarde. Coleman won vorig jaar al zilver op de 100 meter bij de WK atletiek in Londen. Hij moest het in die wedstrijd alleen afleggen tegen winnaar Justin Gatlin, maar hij bleef Usain Bolt voor.