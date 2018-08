Als derde naar de finale, maar toch geeft Belgische turnploeg forfait voor landencompetitie op EK LPB

03 augustus 2018

Bron: Belga 0 Meer Sport De Belgische vrouwenploeg geeft forfait voor de finale in de landencompetitie op het EK turnen in Glasgow. Met een totaalscore van 159,331 punten waren Nina Derwael, Axelle Klinckaert, Senna Deriks en Maellyse Brassart nochtans als derde uit de kwalificaties gekomen.

De beslissing om forfait te geven werd genomen om de turnsters te sparen voor het WK, dat in oktober in Doha plaatsvindt. Dat WK geldt als eerste kwalificatiemanche voor de Spelen van Tokio. Derwael zou op de sukkel zijn met de enkels en Klinckaert keerde nog maar net terug uit blessure.

"De technische omkadering (coaches, medische staf en teamleader) van de Koninklijke Belgische Turnbond (Gymfed) heeft na onderling overleg, en overleg met de gymnasten, beslist om niet deel te nemen aan de teamfinale die zaterdag op het programma van het EK Toestelturnen staat", luidt het in een communiqué. "De voorbereidingen op het WK gaan volgende week van start met dezelfde beperkte groep gymnasten. Een nefaste impact op de belastbaarheid en fysieke paraatheid van de gymnasten in functie van komende teamdoelstellingen op korte en lange termijn (WK/OS) dient vermeden te worden. Op basis van deze doelstellingen werd gezamenlijk beslist om enkel deel te nemen aan de individuele toestelfinales. We hopen op begrip van onze talrijke supporters."