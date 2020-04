Als dat maar goed afloopt: Amerikaans dopingsagentschap laat atleten virtueel testen MDRW

16 april 2020

20u44

Bron: USA Today 0 Meer sport Desperate times ask for desperate measures . Het Amerikaanse anti-dopingsagentschap (USADA) wil zijn atleten voortaan virtueel laten testen. De controles staan momenteel op een laag pitje door de verspreiding van het coronavirus.

Wat als atleten zelf dopingcontroles mogen afnemen? Binnenkort wordt het misschien werkelijkheid. Het USADA onderzoekt of het mogelijk is om systematisch dopingcontroles op afstand uit te voeren. Een groep van vijftien atleten, waaronder sprinter Noah Lyles en vijfvoudig Olympisch zwemkampioene Katie Ledecky, nemen vrijwillig deel aan dit testproject. De procedure is simpel. De atleten krijgen thuis een testkit opgestuurd. Daarmee kunnen ze zelf bloed prikken. Tijdens het gebeuren staan de topsporters continue in contact met een official via Zoom of FaceTime. Bij de dopingplas ligt dat natuurlijk iets moeilijker. De atleten moeten daarom enkel de buitenkant van hun badkamer filmen. vervolgens worden beide stalen opgestuurd naar het anti-dopingsagentschap.

“Het voelde totaal niet ongemakkelijk”, vertelt Ledecky die deelneemt aan het project aan USA Today. “Dit is het uitgelezen moment om zoiets te testen.” Ook haar collega Lilly King is lovend over deze nieuwe testmethode. “Aanvankelijk stond ik eerder sceptisch tegenover dit idee, maar ze hebben echt aan alles gedacht. Het lijkt me onmogelijk om het dopingagentschap op deze manier om de tuin te leiden”, aldus King, die goud pakte op de Olympische Spelen in Rio. De atleten moeten overigens nog steeds hun locatie doorgeven en ten gepaste tijde contact opnemen met de controleurs.