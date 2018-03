Alleen Loena Hendrickx verdedigt Belgische eer op WK kunstschaatsen TLB

20 maart 2018

20u25

Bron: Belga 0 Meer Sport Loena Hendrickx is op het WK kunstschaatsen in Milaan, dat van woensdag tot zondag op de agenda staat, de enige Belg die in actie komt. De 18-jarige Hendrickx, die op de recente Winterspelen in Pyeongchang als zestiende eindigde, zal niet vergezeld worden door haar broer Jorik, die eerder na een slopend seizoen vermoeid afzegde.

Loena Hendrickx begint woensdagnamiddag (14u32) met het korte programma. Onze landgenote zal aantreden in de vijfde van zeven groepen. Als ze in de top 24 finisht (op 37 deelneemsters), plaatst Hendrickx zich voor het vrije programma van vrijdag. De Belgische kampioene sloot het WK 2015 in Helsinki op de vijftiende stek af.

Verschillende grote namen zakken, op amper een maand na het einde van de Winterspelen, niet af naar Milaan. Zo laten de titelhouders in de individuele wedstrijden, de Japanner Yuzuru Hanyu en de Russin Evgenia Medvedeva, met blessures verstek gaan.

Bij de mannen verwachten kenners een strijd tussen twee jonge talenten: de 20-jarige Japanner Shoma Uno, olympisch vicekampioen, en de 18-jarige Amerikaan Nathan Chen, in Zuid-Korea slechts vijfde. Bij de vrouen zijn alle ogen gericht op Alina Zagotiva. De amper 15-jarige Russin pakte op de Winterspelen nog het goud en ging eerder dit jaar ook met de eindzege aan de haal op het EK en de Grand Prix.