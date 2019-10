Alleen Kim Huybrechts wint een wedstrijd op 29e toernooi Players Championship darts YP

14 oktober 2019

Op het 29e toernooi in het Players Championship darts slaagde Kim Huybrechts (PDC-37) er maandag in het Engelse Barnsley als enige Belg in een wedstrijd te winnen. De 33-jarige Antwerpenaar versloeg de Spanjaard Jose Justicia (PDC-90) met 6-2, waarna hij in de tweede ronde met 6-5 de duimen moest leggen voor de Portugees Jose de Sousa (PDC-67). Hij gaf daarbij een 3-5 voorsprong uit handen.

Ronny Huybrechts (PDC-73) werd in de eerste ronde met 6-4 uitgeschakeld door de Nederlander Vincent Van der Voort (PDC-34), Davy Van Baelen (PDC-93) met 6-3 door George Killington (PDC-111) en Dimitri Van den Bergh (PDC-29) met 6-5 door Tony Newell (PDC-123).

De Noord-Ier Brendan Dolan (PDC-39) won het toernooi door in de finale Ian White (PDC-10) met 8-6 te verslaan.

Eerste ronde:

Vincent Van der Voort (Ned/34) - Ronny Huybrechts (Bel/75) 6-4

Tony Newell (Eng/123) - Dimitri Van den Bergh (Bel/29) 6-5

George Killington (Eng/111) - Davy Van Baelen (Bel/93) 6-3

Kim Huybrechts (Bel/37) - Jose Justicia (Spa/90) 6-2

Tweede ronde:

Jose De Sousa (Por/67) - Kim Huybrechts (Bel/37) 6-5

Finale:

Brendan Dolan (NIe/39) - Ian White (Eng/10) 8-6