Alhassan Barrie één van de weinige Belgen die 'college basketball' speelt in Amerika



Anouk Torbeyns

01 oktober 2018

18u35

Terwijl het academiejaar in België voor de deur staat, zijn ze er in de Verenigde Staten al enkele weken geleden aan begonnen. Alhassan Barrie (23) uit Borgerhout schopte het als één van de weinige Belgen tot het zogenaamde ‘college basketball’. De ex-beloftespeler van Antwerp Giants vertelt waarom hij de Grote Plas overstak en hoe het is om te wonen en basketbal te spelen in de VS.