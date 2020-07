Alex Zanardi keert terug naar afdeling intensieve zorgen: toestand handbiker is instabiel Redactie

24 juli 2020

16u00 1 Meer sport Handbiker Alex Zanardi, die dinsdag het ziekenhuis van het Italiaanse Siena inruilde voor een neurologisch revalidatiecentrum, is vrijdag teruggekeerd naar een afdeling intensieve zorgen, als gevolg van "een instabiliteit van zijn klinische toestand". Dat heeft het ziekenhuis van Como, waartoe het revalidatiecentrum hoort, gemeld.

De 53-jarige Zanardi verbleef meer dan een maand in het ziekenhuis van Siena, nadat hij met zijn handbike op volle snelheid tegen een vrachtwagen was gebotst. Nadien werd hij meermaals geopereerd en lag hij lange tijd in kritieke toestand in een kunstmatige coma. Een week geleden werd hij uit die coma gehaald.

De viervoudig paralympisch kampioen en voormalig autopiloot was in de jaren 90 een F1-piloot bij de renstallen Jordan, Minardi, Lotus en Williams. In 2001 verloor hij beide benen bij een ongeval op de Duitse Lausitzring toen hij deelnam aan de Champ Car. Voordien was hij in 1993 bij een zware crash op het circuit van Spa-Francorchamps met de schrik weggekomen.

Zanardi ging na zijn ongeval door met racen in aangepaste auto's. Hij legde zich ook toe op het handbiken. Als handbiker won hij twee keer goud op de Paralympische Spelen in Londen in 2012 en twee keer goud op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016.

