Akelig sms'je toont hoe schijnbaar succesvolle Spelen van 2012 door pedofiele dokter pure horror waren voor gymnaste: "Kom mij redden!"

21 april 2018

12u05

"Rescue me!" Het bericht dat McKayla Maroney naar haar collega-gymnastes stuurde tijdens de Olympische Spelen van 2012 liet héél weinig aan de verdeelding over. Maroney stond op het punt om opnieuw een 'behandeling' van de pedofiele bondsdokter Larry Nassar te ondergaan toen ze bij ploeggenotes Aly Raisman en Jordyn Wieber - ook allebei slachtoffers van Nassar - aan de alarmbel trok. Dat vertelde de nu 22-jarige Maroney tijdens een lezing in New York.

Nassar, de voormalige arts van het Amerikaanse turnteam, werd eerder dit jaar veroordeeld voor het misbruik van zeker 265 meisjes en het bezit van kinderporno. Hij zit een levenslange gevangenisstraf uit in Tuscon, Arizona. Maar het misbruik blijft zijn slachtoffers achtervolgen, zegt Maroney. In een gesprek met de New York Post legt ze uit hoe hij te werk ging.

Nassar wist volgens Maroney maar al te goed hoe hij jonge, naïeve turnsters rond zijn vinger moest winden. "Gymnastes die zich klaarstomen voor een belangrijke afspraak, zoals de Olympisch Spelen, worden voortdurend in de gaten gehouden door hun coaches. Wij ook. We moesten graatmager blijven en daar speelde Nassar slim op in. Hij gaf mij en collega-gymnaste Jordyn Wieber geregeld eten, omdat hij goed besefte dat we constant honger hadden. Op die manier won hij ons vertrouwen, dat hij op gruwelijke wijze misbruikte."

"Honderden keren" gemolesteerd

Maroney zegt dat Nassar haar "honderden keren" gemolesteerd heeft, onder meer tijdens de Spelen in Londen in 2012, waar ze ondanks alles zowel een gouden (met het team) als een zilveren medaille in de wacht wist te slepen. "Het leek wel alsof Nassar elke kans aangreep om me een 'behandeling' te geven. Het gebeurde in Londen voor ik zilver won én voor ik goud pakte." Ook haar collega’s Simone Biles, Gabby Douglas en Aly Raisman vertelden dat Nassar hen aanrandde.

"Toen ik zat te wachten op een behandeling, stuurde ik een sms-bericht naar Aly Raisman en Jordyn Wieber. 'Kom mij redden!', smeekte ik. Ik had een droom om naar de Olympische Spelen te gaan en de dingen die ik daarvoor moest doorstaan, waren onnodig en walgelijk."

"Nassar was een monster en vandaag besef ik dat ik hem nooit had moeten ontmoeten. Er waren al sinds tientallen jaren klachten over het gedrag van Nassar, maar werd daar niets mee gedaan door de Michigan State University, het Amerikaanse turnteam en het Amerikaans Olympisch Comité. Als zij op hun hoede waren geweest, zou ik Nassar nooit ontmoet hebben, dan zou ik nooit door hem ‘behandeld’ zijn geweest en dan zou hij me nooit hebben kunnen misbruiken.”