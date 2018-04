Akelig: gewichtheffer verliest bewustzijn in poging 160 kilogram boven zich uit te steken Hans Op de Beeck

09 april 2018

11u11 1 Meer Sport Een angstaanjagend moment op de Commonwealh Games, waar tijdens de finale van het gewichtheffen in de categorie tot 94 kilogram Joshua Parry even het bewustzijn verloor na zijn eerste lift. De 27-jarige Welshman zeeg neer toen hij probeerde 160 kilogram boven zich uit te steken. Een gebrek aan zuurstof speelde hem parten.

Dokters snelden Parry meteen te hulp en hielpen hem met de ademhaling. Michaela Breeze, tweevoudig kampioene op de Commonwealth Games in het gewichtheffen, stelde als co-commentator voor de BBC de kijkers snel gerust. "Hij is ok, hij is ok.... nu ja, hij is natuurlijk niet ok, maar het is niets ernstigs. Doe zijn gordel uit, steek zijn benen de lucht in, de dokters zijn daar. Hij begaf net op het moment dat je nauwelijks zuurstof krijgt. Zelfs voor hij neergaat, zie je al dat hij het bijzonder moeilijk heeft... maar hij zal hier zeker van herstellen. Het ambulancepersoneel op het podium, vind ik zelfs wat overdreven."

Een tweede poging zat er niet meer in voor Parry, die wel zelfstandig kon wegwandelen - onder luid applaus van de toeschouwers. De titel in de categorie 94 kilo ging naar Steven Kari uit Papoea-Nieuw-Guinea, die zijn titel uit Glasgow van vier jaar geleden met succes verdedigde.