Afsluiter in mineur: Swings raakt niet verder dan voorlaatste plaats op 5.000 meter in Obihiro

18 november 2018

10u32

Bron: Belga 0 Meer Sport Bart Swings heeft het eerste internationale schaatsweekend in mineur afgesloten. Op de 5.000 meter eindigde Swings vandaag tijdens de wereldbekerwedstrijden in het Japanse Obihiro als veertiende en voorlaatste (6:29.15).

Gisteren was de Leuvenaar vierde geworden in de massastart en achtste in de 1.500 meter. Afgezien van een testwedstrijd met zijn Noorse trainingspartners in Hamar en een in Nederland gewonnen marathon, waren dit voor Swings zijn eerste competitiemeters in het nieuwe schaatsseizoen.

De Nederlander Patrick Roest (6:13.02) domineerde de 5.000 meter. De wereldkampioen bij de allrounders werd op het podium geflankeerd door de Rus Alexander Roemjantsev (6:17.67) en zijn landgenoot Marcel Bosker (6:18.12). Tegen wereldrecordhouder Ted-Jan Bloemen, een in Nederland geboren Canadees, voerde Swings in de laatste rit niet meer dan een achterhoedegevecht, dat Bloemen net won. Alleen de eerste volle ronde maakte Swings in minder dan dertig seconden rond. Uiteindelijk hield de beste Belgische schaatser alleen de Duitser Felix Maly achter zich.

Vosté achttiende

Olympisch kampioen Sven Kramer bleef in de Meiji Hokkaido Tokachi Oval langs de kant. De 32-jarige Nederlander had met rugklachten afgezegd. Mathias Vosté sloot het internationale openingsweekend af met de achttiende plaats op de 1.000 meter in de B-groep. Zijn tijd was 1:11.27. De Japanner Massaya Yamada, ook al eerste op de 500 en 1.500 meter, won in 1:08.85. In de A-groep maakte de Rus Pavel Koelizjnikov indruk met een voor een laaglandbaan uitzonderlijke 1:07.85.

De schaatsers blijven voorlopig in Japan. Volgende week zijn de tweede wereldbekerwedstrijden van het seizoen in Tomakomai, net als Obihiro gelegen op het noordelijke eiland Hokkaido. Daar is zeer recent een vijftig jaar oude openluchtbaan gerenoveerd. De Internationale Schaats Unie (ISU) heeft besloten voor grote wedstrijden niet steevast de hal in te duiken, maar ook af en toe ouderwets in de buitenlucht te schaatsen.