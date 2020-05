Afscheidstriatlon Frederik Van Lierde al voor meer dan de helft volzet: “Super content met het enthousiasme” DMM

10 mei 2020

17u41 0 Triatlon Nog 125 dagen en dan neemt Frederik Van Lierde afscheid van het Belgische triatlonpubliek met een eigen triatlon in thuisbasis Menen. De winnaar van de Ironman Hawaï in 2013 stelde met een promofilmpje het parcours voor.

In zijn afscheidstriatlon neemt Van Lierde de fans mee naar het water van de Leie, de wegen in het zuiden van West-Vlaanderen en het loopparcours in en rond Menen. “We willen er op 13 september een echt triatlonfeest van maken”, vertelde hij bij de voorstelling van het evenement eind maart. De triatlon is er een op de halve afstand, dat wil zeggen: 1,9 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en 21 kilometer lopen.

“We zwemmen in de Leie en dat is toch wel vrij uniek in België. Daarna volgen drie rondes op een fietsparcours richting Geluveld en terug. Aankomen gebeurt naast de wisselzone op de piste van het Vaubanstadion in Menen. Die wisselzone wordt naar mijn mening één van de mooiste van het hele triatloncircuit in België”, aldus Van Lierde.

De inschrijvingen lopen ondertussen als een trein. Twee op drie plaatsen zijn bezet. Wie er dus bij wil zijn, schrijft zich maar beter snel in. Mocht de triatlon door coronamaatregelen niet doorgaan, dan voorziet de organisatie dat het inschrijvingsgeld terugbetaald wordt. “We zijn super content met het enthousiasme”, laat Van Lierde weten. “Vanaf 18 mei kunnen ook niet-gelicentieerde triatleten en buitenlandse deelnemers zich inschrijven.”

Meer info op www.triatlonmenen.be



