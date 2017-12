Afscheidnemende Phil Taylor gaat voor zeventiende wereldtitel Redactie

Bron: Belga 1 Getty Images Meer Sport Phil Taylor (PDC-6) kan nog steeds met een zeventiende wereldtitel afscheid nemen van een prachtige loopbaan. De meest succesvolle darter aller tijden plaatste zich in het Alexandra Palace van Londen voor de finale van het WK door de Welshman Jamie Lewis (PDC-46) met 6-1 te verslaan.

De 57-jarige Engelsman, die na het WK met pensioen gaat, stuit op nieuwjaarsdag in de eindstrijd op de winnaar van de andere halve finale tussen de Nederlandse titelvedediger Michael van Gerwen (PDC-1) en de Engelsman Rob Cross (PDC-20).

Taylor verloor in zijn halve finale alleen de eerste set met 2-3. De volgende zes won hij met 3-2, 3-2, 3-1, 3-1, 3-2 en 3-2. 'The Power' eindigde met een gemiddelde van 99,87 punten en een checkout percentage van 52,63 procent. De 26-jarige Lewis bereikte het hoofdtoernooi van het wereldkampioenschap via de voorrondes. Voor dit jaar was hij nog nooit verder gekomen dan de tweede ronde in het hoofdtoernooi. Op dit WK was hij verantwoordelijk voor de uitschakeling van Peter Wright (PDC-2), de nummer twee van de plaatsingslijst.

