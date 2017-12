Afscheidnemende Phil Taylor gaat voor zeventiende wereldtitel, topfavoriet Van Gerwen verrassend uitgeschakeld Redactie

07u45

Bron: Belga 2 Getty Images Meer Sport Phil Taylor (PDC-6) kan nog steeds met een zeventiende wereldtitel afscheid nemen van een prachtige loopbaan. De meest succesvolle darter aller tijden plaatste zich in het Alexandra Palace van Londen voor de finale van het WK door de Welshman Jamie Lewis (PDC-46) met 6-1 te verslaan. Tegenstander: Rob Cross, die Michael van Gerwen in de halve finale vloerde.

De 57-jarige Engelsman, die na het WK met pensioen gaat, stuit op nieuwjaarsdag in de eindstrijd op de winnaar van de andere halve finale tussen de Nederlandse titelvedediger Michael van Gerwen (PDC-1) en de Engelsman Rob Cross (PDC-20).

Getty Images

Taylor verloor in zijn halve finale alleen de eerste set met 2-3. De volgende zes won hij met 3-2, 3-2, 3-1, 3-1, 3-2 en 3-2. 'The Power' eindigde met een gemiddelde van 99,87 punten en een checkout percentage van 52,63 procent. De 26-jarige Lewis bereikte het hoofdtoernooi van het wereldkampioenschap via de voorrondes. Voor dit jaar was hij nog nooit verder gekomen dan de tweede ronde in het hoofdtoernooi. Op dit WK was hij verantwoordelijk voor de uitschakeling van Peter Wright (PDC-2), de nummer twee van de plaatsingslijst.

YES! Good old Phil Taylor plaatst zich voor de finale van het World Darts Championship! 🎯#LoveTheDarts pic.twitter.com/JpwpVW7HJJ Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

EPA

Debutant Rob Cross houdt titelverdediger Michael van Gerwen uit finale

Michael van Gerwen zal zichzelf niet opvolgen als wereldkampioen van de Professional Darts Corporation. In een zenuwslopende halve finale moest "Mighty Mike" de duimen leggen voor WK-debutant Rob Cross. Het was flink na middernacht in het Alexandra Palace van Londen toen de 27-jarige Engelsman uiteindelijk met 6-5 aan het langste eind trok.

Van Gerwen speelde niet slecht, maar toonde zich niet de ongenaakbare nummer een van de wereld. En zo kon Cross, twintigste op de wereldranglijst, gelijke tred houden. Tot 4-4 bleven beide spelers on throw. Van Gerwen ging vervolgens als eerste door de darts van zijn tegenstander, maar die brak terug en sleepte zo een beslissende elfde set uit de brand. Ook daarin ging het tot het einde. De setstanden waren 3-2, 2-3, 3-1, 2-3, 3-2, 0-3, 3-1, 0-3, 2-3, 3-1 en 6-5. Cross eindigde met een gemiddelde van 100,97 per drie darts. Van Gerwen deed met 102,44 nog beter, maar was minder accuraat in het uitwerpen: 31,76 procent tegenover 38,03 procent voor Cross.

Vooral in de slotfase sloegen de zenuwen toe. Cross benutte pas zijn derde matchdart, maar Van Gerwen miste liefst zes pijlen voor de zege. "Ik doe mezelf tekort", reageerde Van Gerwen. "Toen ik eindelijk op voorsprong kwam, kon ik het niet uitgooien. Er was nog niets aan de hand, maar dan mis ik ook nog eens zes wedstrijdpijlen. Dat gebeurt me eigenlijk nooit. Dit heb ik helemaal aan mezelf te wijten."

AP

In zijn voorgaande wedstrijden, tegen de Welshman Gerwyn Price (PDC-16) en zijn landgenoot Raymond van Barneveld (PDC-9) toonde Van Gerwen zich ook al kwetsbaar. De wereldkampioen van 2014 en 2017 won toen wel nog omdat zijn tegenstanders niet profiteerden van de kansen die hij weggaf. Met Cross trof hij wel een tegenstander die boven zichzelf uitsteeg. De Engelsman gooide op cruciale momenten scores van 161 en 121 met drie pijlen uit.

Om de wereldtitel neemt Cross, die in de kwartfinales ternauwernood Antwerpenaar Dimitri Van den Bergh (PDC-43) met 5-4 uit het toernooi wipte, het op tegen zijn 57-jarige landgenoot Phil Taylor (PDC-6). Die levende dartlegende hoopt met een zeventiende wereldtitel afscheid te kunnen nemen. Cross kan de eerste speler worden die zich als debutant tot wereldkampioen kroont bij de PDC, sinds Van Barneveld dat in 2007 deed.

De finale wordt morgen naar een best of 13 gespeeld. De winnaar steekt 400.000 pond (450.000 euro) op zak, de runner-up neemt 191.000 pond mee naar huis.

Cross schakelde vannacht titelverdediger Van Gerwen uit en plaatst zich voor de finale van het World Darts Championship! 😱🎯#LoveTheDarts pic.twitter.com/eZljvpVvGl Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

WHAT A MATCH!



Rob Cross beats MVG in a sudden death leg to set up a final with Phil 'The Power' Taylor#WHDarts #LoveTheDarts pic.twitter.com/WjwokJ0aNa PDC Darts(@ OfficialPDC) link

This hurts a lot and will take time to get over but I only can blame myself.

I had enough chances and I didn't take them.

All the credit goes to Rob Cross. He played great and is a great player.

I am obviously gutted but want to say thank you to everyone who supports me an darts Michael Van Gerwen(@ MvG180) link

AP

AP