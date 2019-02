Afgedreigd om fout shirt: hoe Thiam op EK 2018 bijna uit competitie werd gehaald door atletiekbond Valerie Hardy

21 februari 2019

06u15 0 Meer Sport Veel scheelde het niet of zevenkampster Nafi Thiam was op het EK atletiek in Berlijn uit competitie gezet. Haar eígen federatie (RBAF) dreigde met die ­waanzinnige sanctie omdat de olympische en wereldkampioene gedurende drie proeven het foute truitje droeg.

Zes maanden is het al geleden dat Nafi Thiam op 10 augustus de Europese titel greep in Berlijn. De Naamse had zo haar uitzonderlijke triple beet: goud op het EK, WK en de Olympische Spelen. Eén dag later bekende Thiam aan de pers dat ze eraan dacht om een jaartje rust in te lassen. “Al die stress, al die druk, jaar in, jaar uit: niet makkelijk.” Dat klonk zeker niet raar, want ­Thiam moest in Berlijn tot het uiterste gaan om te winnen. Nu blijkt dat er wel wat meer aan de hand was tijdens dat EK en dat ze niet zomaar meteen haar koffers pakte.

Het begon met een aanspannend truitje op de eerste dag van de ­zevenkamp. Té aanspannend, vindt Thiam die er vervolgens wat aan trekt om het uit te rekken. Maar de elastiek springt en Thiam graait snel een tweede topje uit haar tas. Het is een ouder exemplaar, van het WK van 2017, waar de naam van de nieuwe sponsor niet op staat. Drie proeven lang – 100m horden, hoogspringen en kogelstoten – piept er niemand over, maar de sponsor is not amused.

