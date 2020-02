Aernouts wint na nek-aan-nekrace van Heemeryck in Dubai: “Leuk voor België dat we meteen goed zijn” DMM

07 februari 2020

15u34 2 Ironman Bart Aernouts is sterk aan zijn triatlonseizoen begonnen. Na zijn vierde plaats in de 70.3-Ironman van Zuid-Afrika enkele weken geleden, was hij nu de beste in Dubai. Hij haalde het na een Belgisch onderonsje van Pieter Heemeryck. “Leuk voor de België dat we meteen goed zijn.”

Twee Belgische profs aan de start in het Midden-Oosten, en het waren niet de minsten. Met Bart Aernouts en Pieter Heemeryck stonden onze twee beste triatleten op de halve afstand er aan de start. Aernouts was vorig jaar 6de op het WK in Nice. Pieter Heemeryck domineerde dan weer de wedstrijden op de halve afstand in het Challenge Circuit.

In Dubai was voor de mannelijke profs één kwalificatieslot voor het WK 70.3 in Taupo (Nieuw-Zeeland) te verdienen. Die wedstrijd gaat eind dit jaar door op 29 november en is voor veelzijdige triatleten in principe dus te combineren met het WK op de lange afstand in Hawaï halverwege oktober.

Heemeryck maakte er recent op Velofollies geen geheim van dat hij dit jaar op beide kampioenschappen aan de start wil staan. Bart Aernouts deed het vorig jaar al. In Hawaï werd hij 9de, in Nice 6de. Twee top-Belgen dus voor één slot in de Verenigde Arabische Emiraten. Dat kon alleen maar vonken geven.

Heemeryck nam de kopstart door na 22:47 met het eerste groepje mee uit het water te komen. Titelverdediger Bowden aan zijn zijde. Aernouts gaf 3:25 toe in zijn minst goeie discipline, maar reed in Dubai wel met een nieuwe fiets rond. Eerder deze week kondigde hij een samenwerking met Trek aan en dat hebben z’n concurrenten in Dubai geweten.

El belga Bart Aernouts gana el IM 70.3 de Dubai (1ª prueba de la triple corona). Sus parciales:

- 1.900 m 🏊🏼‍♂️ en 26:02 min (1:23 min/100m)

- 90 km 🚴🏼‍♂️ en 1:52:36 h (48 km/h)

- 21,1 km 🏃‍♂️ en 1:10:54 h (3:20 min/km)

-Tiempo total: 3:33:45 h

48 km/u

Aernouts stoomde in het 90 kilometer lange fietsnummer het gat in één ruk dicht. Met de beste fietstijd van het hele pak (1u52 voor 90 km!) denderde hij aan een gemiddelde van 48 kilometer per uur op kop de wisselzone in. Dat terwijl Heemeryck zich voorin handhaafde naast de Zweed Jesper Svensson en de Deen Magnus Ditlev. Met z’n vieren uit de startblokken in het lopen dus.

Ditlev viel snel na de wissel af en ook Svensson kon het hoge tempo van onze twee landgenoten niet volgen. Aernouts gooide iets over halverwege de beuk er helemaal in, Heemeryck kon na 14 kilometer net niet volgen en verloor daarna in een spannend duel seconde per seconde. Met een halve marathon in 1u12 trok Aernouts het laken naar zich toe.

Heemeryck werd tweede op 1:24. Titelverdediger Bowden vervolledigde het podium met 2:46 achterstand. Met zijn overwinning is Aernouts zeker van z’n slot voor Taupo. In 2016 eindigde hij al eens derde in Dubai. Op de erelijst verkeert hij in mooi gezelschap, ook Jan Frodeno, Javier Gomez en Alistair Brownlee wonnen ooit in Dubai. Het is de tweede internationale triatlonzege van een Belg dit seizoen, Diego Van Looy won vorige week nog de Israman in Israël.

Ook Louis Talpe verscheen aan de start in Dubai en eindigde in het klassement als 149ste met een chrono van 4u31:57. De acteur en presentator werd in zijn leeftijdscategorie (35-39 jaar) 27ste. De Zwitserse Imogen Simmonds (3u58:37) pakte de winst bij de vrouwen. Sara Van De Vel (4u13:28) moest met de zevende stek tevreden zijn.

#IM703Dubai - Fast races and big wins for @bartaernouts and @IMOsimmonds - smile-time on the men's and women's podium

Bart Aernouts:” Leuk om te winnen zo vroeg op het seizoen”

Tweede wedstrijd van het seizoen, eerste prijs voor Bart Aernouts. Onze 35-jarige landgenoot won voor de elfde keer een Ironman op de halve afstand. “Leuk, hé. Zeker zo vroeg op het seizoen", vertelt Aernouts aan de telefoon vanuit Dubai. “Twee weken geleden voelde ik me niet zo super in Zuid-Afrika. Het was toen misschien nog te vroeg. Of misschien stond ik toen niet fris genoeg aan de start na een lange reis daarnaartoe.”

In Dubai voelde Aernouts zich stukken beter. “In het zwemmen kon ik de eerste groep niet volgen en dan weet ik dat ik alleen het werk moet opknappen om met zo weinig mogelijk achterstand aan het fietsen te beginnen. Ik voelde me meteen goed op de fiets en kon van in het begin wat voorgangers oprapen. Heel erg tactisch kon ik het niet aanpakken. Het was gewoon zaak om nog vooraan te geraken.”

Dat deed Aernouts ook met z'n nieuwe Trek-fiets. Onze landgenoot veranderde kortgeleden van sponsor. Het legde hem geen windeieren. “Dat is tof voor het vertrouwen, natuurlijk. Ik had wel gedacht dat er wat meer in groepjes zou worden gereden op deze vlakke omloop, maar het lag helemaal verspreid. Dat was in mijn voordeel.”

Na een inhaalrace kwam Aernouts vooraan aansluiten. Daar vond hij Pieter Heemeryck terug. De twee bleven lang samen tot Aernouts rond kilometerpaal veertien afscheid nam. “Ik heb in het eerste loopgedeelte wat ingehouden. Bowden, de winnaar van vorig jaar, zat achterop en ik weet dat die snel kon komen, maar hij sloot niet meer aan en dus ging het tussen Pieter en ik.”

“Pieter is een goeie collega, maar of hij nu een Belg is of niet, dat maakt niets uit. Voor het triatlon in België is het natuurlijk wel leuk dat er meteen twee Belgen zo goed presteren in de eerste Ironmans van het jaar. Echt om de zege hebben we het nog nooit tegen elkaar moeten opnemen. Al herinner ik me wel nog dat Pieter en ik eens een nek-aan-nekrace hielden in Sankt Pölten of Poznan.”

Met zijn overwinning stijgt Bart Aernouts wellicht ook op de nieuw ingevoerde PTO-ranking. Aernouts is nu 14de, een hogere ranking geeft hem wellicht startrecht op de nieuwe Collins Cup eind mei. “Ik ben daar niet echt mee bezig, mijn doel is om zo goed mogelijke wedstrijden af te werken. Die ranking volgt dan meestal vanzelf. Als ik in aanmerking kom, dan zou ik het wel mooi vinden om deel te nemen.”

Na een snel seizoensbegin staan Aernouts’ volgende afspraken in april en mei op het programma. “Begin april doe ik een wedstrijd in de Verenigde Staten, daarna blijf ik ginder voor een stage in de aanloop naar de Ironman van St. George. Daar wil ik me kwalificeren voor Hawaï. Er zijn drie of vier slots te verdienen. Als Pieter en ik er opnieuw zo’n dag hebben als vandaag, dan moet dat voor ons allebei lukken.”

Heemeryck grijpt net naast ticket voor WK 70.3 in Nieuw-Zeeland: “Misschien moet ik eens diep in Bart z’n ogen kijken”

Hij had niets liever gewild. Winnen in Dubai stond gelijk met kwalificiatie voor het WK Ironman 70.3 in Nieuw-Zeeland, maar Pieter Heemeryck stuitte in het Midden-Oosten zowaar op een landgenoot. “Het was mijn eerste wedstrijd van het seizoen en daarin was het wat zoeken. Ik was nog niet top top top, Bart daarentegen wel. Ik had doodgraag mijn slot gepakt, maar als er eentje beter is, dan moet je je erbij neerleggen.”

Heemeryck domineerde nochtans de wedstrijd tot Aernouts in de laatste kilometers van het fietsnummer kwam aansluiten. “Ik had eigenlijk niet gedacht dat hij nog zou aansluiten, maar eens hij er was, dan wist ik dat het niet makkelijk zou worden. Ik voelde ook niet veel verschil tussen ons in het lopen, dus ik dacht even dat het een sprint zou worden, maar na 14 kilometer was hij dan toch ineens weg.”

Door het missen van een ticket voor Taupo moet Heemeryck wellicht puzzelen in zijn planning. “De kwalificaties worden afgesloten in juli. Het is nog vroeg, maar ik zal moeten kijken of ik er nog een 70.3-wedstrijd bij kan nemen. In St. George (begin mei) hoop ik me te kwalificeren voor Hawaï en in juni wil ik graag in eigen land aan de start staan van de Challenge Geraardsbergen. Mogelijk moet ik die wedstrijd laten schieten.”

Veel zal ook afhangen van wanneer Heemerycks tweede kindje wordt geboren. “Dat is gepland voor begin april. Als ik het goed aanvoel, kan ik misschien eind april nog een 70.3-wedstrijd doen. Of ik eens goed in Barts ogen moet kijken om zijn slot aan mij af te staan? (lacht) Dat is misschien wel een idee. Misschien moet ik hem afleiden op de ceremonie.”